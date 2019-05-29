Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

, 1:09 Эфирная новость 12

Президент России встретился в столице Казахстана Нур-Султан с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, Пятый канал

Официальный визит Владимира Путина в Казахстан начался с дружеской встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Он поблагодарил российского лидера за вклад в сотрудничество между странами. И вручил орден.

Путин отметил вклад Назарбаева в создание Евразийского экономического союза. Основные мероприятия саммита пройдут в среду.

Помимо глав государств-участников — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, на встречу приглашены президенты Молдавии и Таджикистана.

Страны обсудят расширение сотрудничества в торговле, промышленности, финансовой сфере, социальной политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Нурсултан Назарбаев посетил Парад Победы в Москве.

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