Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Официальный визит Владимира Путина в Казахстан начался с дружеской встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Он поблагодарил российского лидера за вклад в сотрудничество между странами. И вручил орден.

Путин отметил вклад Назарбаева в создание Евразийского экономического союза. Основные мероприятия саммита пройдут в среду.

Помимо глав государств-участников — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, на встречу приглашены президенты Молдавии и Таджикистана.

Страны обсудят расширение сотрудничества в торговле, промышленности, финансовой сфере, социальной политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Нурсултан Назарбаев посетил Парад Победы в Москве.