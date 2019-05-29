Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил против полного запрета на ввоз в страну мяса и молока из-за границы для личных нужд. Он отметил, подобные ограничения не должны быть тотальными, сообщает ФАН.
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Руководитель надзорного ведомства пояснил, что жителям России не станут запрещать ввоз на территорию страны продукции животного происхождения, весом не более пяти килограммов. Данный регламент будет действовать при условии «благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя».
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Поправки в закон «О ветеринарии» ранее разработал Минсельхоз. Согласно документу, продукция, которую россияне ввозят для личного пользования, может быть частично изъята для последующего уничтожения.
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