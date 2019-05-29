Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

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В надзорном ведомстве отметили, что россиянам не станут запрещать ввозить в страну продукцию животного происхождения, весом до пяти килограммов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил против полного запрета на ввоз в страну мяса и молока из-за границы для личных нужд. Он отметил, подобные ограничения не должны быть тотальными, сообщает ФАН.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — заявил Сергей Данкверт.

Руководитель надзорного ведомства пояснил, что жителям России не станут запрещать ввоз на территорию страны продукции животного происхождения, весом не более пяти килограммов. Данный регламент будет действовать при условии «благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя».

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Поправки в закон «О ветеринарии» ранее разработал Минсельхоз. Согласно документу, продукция, которую россияне ввозят для личного пользования, может быть частично изъята для последующего уничтожения. Публичные обсуждения законопроекта будут идти до 3 июня.

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