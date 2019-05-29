Россия поддерживает идею засчитать стаж при расчете пенсий для всех стран ЕврАзЭс

Россия полностью поддерживает идею расчета пенсий с учетом стажа на территории всех государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭс). Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

Глава государства уверен, что это будет иметь очень важное значение для каждого конкретного гражданина.

«Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. […] Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — заявил Путин.

Президент особо подчеркнул, что это решение в будущем позволит в «более полном объеме обеспечить права и интересы граждан» государств ЕврАзЭс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный визит Владимира Путина в Казахстан начался с дружеской встречи с Нурсултаном Назарбаевым.