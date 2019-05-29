Итоги первых пяти лет ЕврАзЭс подвели на встрече в Нур-Султане

Президент Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕврАзЭс. Глава государства отметил, что в стаж следует засчитывать работу на территории всех стран-участниц союза. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Таким образом россияне смогут получать достойную пенсию в любой стране ЕврАзЭс.

Особое внимание на высокой встрече уделили итогам совместной работы за пять лет. За эти годы ЕврАзЭс превратилось в по-настоящему действенный инструмент экономической интеграции. В прошлом году заработал единый таможенный кодекс. Заключили соглашение о сотрудничестве с Ираном и Китаем. Приняли Молдову в число наблюдателей.

Чего удалось достичь за пять лет, и что еще предстоит сделать — в репортаже Алексея Лазуренко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, официальный визит Владимира Путина в Казахстан начался с дружеской встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

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