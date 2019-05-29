Евросоюз призывает Косово и Сербию к сдержанности на фоне обострения в регионе

Крайне напряженная обстановка сейчас на Балканском полуострове. В любой момент там может вспыхнуть война. Президент Сербии Александр Вучич объявил полную боевую готовность армии и полиции. Колонну бронетехники и авиации стягивают к границе с Косово.

Сообщается об избиении косоварами мирного населения, в том числе женщин и детей. Эксперты уже назвали эти зверства этническими чистками.

Они прошли под предлогом борьбы с контрабандой. Ее итог — более 30 задержанных. Это сербские полицейские и мирные граждане. Среди них наш дипломат Михаил Краснощеков. Он получил тяжелые травмы головы и до сих пор находится в больнице. В российском посольстве уже назвали случившееся провокацией и потребовали немедленного расследования. Евросоюз, в свою очередь, призывает обе стороны к сдержанности.

«Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности», — заявил представитель ЕС, сообщает ФАН.

О дерзких провокациях боевиков и молчаливой реакции Европы — Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости определиться с дальнейшей политикой властей в отношении Косово.