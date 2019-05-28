Неужели война? Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Неужели война — это слово снова появилось в заголовках мировой прессы, когда Сербия срочно перевела свою армию в полную боевую готовность. На улицах — баррикады, стрельба.

Ситуация в регионе до предела обострилась после того, как прошли задержания в Косово. Спецназ непризнанной республики ворвался в сербские муниципалитеты, забрал 23 местных жителей. В том числе — россиянина, сотрудника миссии ООН. И это было воспринято не иначе как акт агрессии.

Насколько сокрушительной может быть реакция, разбирался Георгий Гривенный.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании россиянина косовским спецназом на севере непризнанной республики. Позже стало известно, что его освободили.