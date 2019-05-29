Видео: Сербские силовики провели жесткий рейд в Косово

Ситуация в Косово по-прежнему остается напряженной. Сербские войска выставлены максимально близко к республике. Военные готовы броситься в атаку в любую секунду — дело за приказом.

Еще вчера эти же самые силовики, сегодня стоявшие вокруг сотен митингующих, пять часов проводили то, что они назвали спецоперацией. Это последствия рейда в Зубин Потоке. Здесь преимущественно сербское население. И против них около 70 спецавтомобилей. Силовики без разбору врывались в дома и крушили все на своем пути.

Такая в прямом смысле зачистка прошла под предлогом борьбы с контрабандой. Ее итог — более 30 задержанных, это сербские полицейские и мирные граждане. Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь, находящийся на месте событий, рассказал об обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС призывает Косово и Сербию к сдержанности на фоне обострения в регионе.