«У меня целая полка с секс-игрушками»: Рита Дакота за разнообразие в интиме

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Певица опубликовала развернутый пост, в котором объяснила, почему стоит пересмотреть свое отношение к половой жизни.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Известная поп-исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, удивилась тому, почему в современном обществе многие считают участие в секс-тренингах чем-то неприличным. На своей странице в Instagram звезда разместила развернутый пост, в котором выразила свое мнение на эту тему и призвала подписчиков пересмотреть отношение к половой жизни.

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По мнению певицы, желание людей развиваться в сексуальной сфере не должно вызывать стыд.

«Недавно одна моя приятельница блогер-стотысячник выложила пост на тему того, что ходит на секс-тренинги <.> Я одобрительно прокомментила, ибо солидарна на все 100. В комментах начался такой холивар, что пост она в итоге удалила. Меня это прям взбомбило. Почему? Что в 2019 году может быть „стыдного“ в секс-тренингах?» — возмутилась теледива.

Сама Дакота считает, что «развивать сексуальную сторону жизни» крайне необходимо, поскольку это вырабатывает «мощнейшую энергию», при отсутствии которой человек может даже заболеть.

«Да, у меня целая полка с секс-игрушками, да, я изучаю тантру и даосские женские практики, и да, я тренирую и „те самые“ мышцы в том числе. Каждый день», — поделилась личным опытом исполнительница.

Instagram @ritadakota

Артистка призвала подписчиков изменить отношение к секс-тренингам и предложила попробовать посетить один из них. По мнению певицы, развитие сексуальной стороны жизни не должно «вызывать красных щек или негодования». Напротив, это одна из важнейших практик, которая позитивно сказывается на здоровье человека, отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатки Риты Дакоты ушли с концерта без нижнего белья.

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