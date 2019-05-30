Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Тело и душа неотделимы друг от друга, Рыбы. Они функционируют в унисон друг с другом. Если вы позволите кому-то оказать на себя эмоциональное влияние, вы обязательно станете находиться в зависимом положении от этого человека. Будьте аккуратны, такое сближение не пойдет вам на пользу. Козероги, сегодня велик риск, что вы попадетесь на мошенников. Присмотритесь к людям, которые вас окружают. Кого вы пускаете в свое пространство? Стрельцы, сегодня вам придется стать человеком, который приносит дурные вести. Крепитесь, это всегда нелегко.

Овен — гороскоп на сегодня, 30 мая

Работа с правильной командой может сотворить чудеса для вашей карьеры, Овен. Если Вы чувствуете, что работа вас не устраивает, сослуживцы не слишком квалифицированы и вообще ощущаете скуку, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны, предложить новые идеи или же поддержать коллективное решение. Если вы занимаетесь фрилансем, обратите внимание на идеи ваших партнеров. Что-то интересное происходит прямо сейчас, не упустите.

Космический совет: вас ждут изменения в рабочем процессе в лучшую сторону.

Телец — гороскоп на сегодня, 30 мая

Лучшие из нас не более одаренные, чем остальные. Они просто делают маленькие шаги каждый день, когда идут к своей самой большой цели в жизни. Тельцы, вам необходим толчок для продвижения. Подумайте, как расставить приоритеты. В конечном итоге придется пожертвовать чем-то, что кажется важным, но на деле тянет вас вниз.

Космический совет: вашей карьере и жизненному пути нужен дополнительный толчок.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 30 мая

Дело не только в изобилии, не так ли? Речь идет о безопасности и стабильности — надежном резерве, который необходим для внутреннего спокойствия. Поверьте, что та заработная плата, которую вы действительно заслуживаете уже не за горами. Будьте открыты миру, Близнецы, и все получится.

Космический совет: будьте открыты новым возможностям, Близнецы, и все получится.

Рак — гороскоп на сегодня, 30 мая

«Чувства — это просто гости, которые приходят и уходят», — запомните эти слова древнейшего мудреца, Раки! Пусть это золотое наставление даст вам силы, необходимые для того, чтобы оторваться от мира эмоций и заняться делом. Хватит сидеть дома, уткнувшись в подушку! Неудачи — это не повод, чтобы забывать о заветной мечте.

Чтобы справиться с трудностями, попросите помощь у друзей. Поверьте, они не откажут. А вы, наконец, сможете забыть о проблемах и выйти из дома в хорошем настроении.

Космический совет: прекратите плакать.

Лев — гороскоп на сегодня, 30 мая

Сегодня у вас на уме только деньги, Львы. К вам придут неожиданные доходы. Подготовьтесь получать поощрение от Вселенной. В этот день вы сможете примерить на себя роль короля замка и отправиться за роскошным подарком для себя.

Когда в последний раз вы ходили по магазинам или наслаждались изысканными блюдами? Когда вы радовали себя так, чтобы было трудно сдержать улыбку? Пришло время устроить для себя праздник.

Космический совет: сделайте себе дорогой подарок.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 30 мая

«Не могу жить с тобой — не могу жить без тебя», — пора уже определиться, Девы! Хватит играть с огнем. Карты сулят кардинальные перемены в личной жизни, но для этого нужно решить для себя: готовы ли прожить с парнером остаток века. Если нет, бросайте все, и начинайте строить новую жизнь. Если вы все же уверены, что нашли настоящую любовь, не бегите от проблем. Хороший способ преодолеть хаос — это заглянуть внутрь и понять, как вы можете изменить ситуацию. Поверьте: эта внутренняя алхимия поможет развиваться вашей паре в нужном направлении. Космический совет: решите вопросы с личной жизнью.

Весы — гороскоп сегодня, 30 мая

Есть причина, по которой мудрецы утверждают, что боль — лучший учитель. Не корите себя за неудачи, а лучше посмотрите, как вы можете использовать свой опыт, чтобы сделать шаг вперед. Вам могут глубинные резервы, Весы. Вселенная подскажет, как сделать правильный выбор и не наступить на те же грабли.

Не забывайте, что вы от природы наделены великим даром. Как никто другой, вы умеете творить, причем делаете это с душой. Музыка, искусство, литература — для вас нет неподвластных сфер. Используйте свои навыки и двигайтесь к цели, Весы.

Космический совет: используйте свой опыт для достижений цели.

Скорпион — гороскоп сегодня, 30 мая

Любить может каждый, а вот преобразовать плотские чувства в нечто высокое могут далеко не все. Алхимики требуют, чтобы вы посмотрели на половую жизнь с другой стороны. Вступая с вами в связь, ваш партнер передает вам мощную энергию, принять которую способен только избранный. Раскройтесь для своего возлюбленного, Скорпион! Если вы начнете жить по законам Вселенной, вскоре ваши отношения с избранником наладятся. Он ждет, когда вы начнете его понимать.

Космический совет: откройтесь для своего сексуального партнера с новой стороны.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Стрелец — гороскоп сегодня, 30 мая

Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или отчитать коллегу? У вас нет другого выхода, Стрелец. Иногда вы должны приносить плохие новости. Если вы это поймете, вам удастся избавиться от многих проблем на личном фронте и спасти отношения. Учитесь говорить правду, и результат не заставит долго ждать. Вскоре вас начнут больше ценить и уважать.

Космический совет: научитесь говорить правду без прикрас.

Козерог — гороскоп сегодня, 30 мая

Карты вам снова сулят обман и личные драмы. Кого вы впускаете в свое пространство, Козерог? Может быть, вам кто-то завидует или хочет отомстить за прошлые грехи? Подумайте об этом и старайтесь не доверять малознакомым людям. Вселенная вам дает знак. Снимите розовые очки и взгляните на мир по-новому. Пришло время постоять за себя и показать, на что вы способны.

Космический совет: снимите розовые очки.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 30 мая

Если вы хотите добиться цели, придется потерпеть, и, главное, — верить в таинственные силы выше. Проблемы, стоящие на вашем пути, носят временный характер. Имейте это ввиду, когда они начнут вас отягощать. Как бы то ни было, Вселенная повернулась к вам, Водолеи. Она поможет вам реализовать все свои мечты и изменить жизнь к лучшему. Не упускайте этот подарок судьбы.

Космический совет: настало время изменить свою жизнь.

Рыбы — гороскоп сегодня, 30 мая

Тело и душа не являются взаимоисключающими, Рыбы. Они функционируют в унисон друг с другом. Если вы позволите кому-то войти в ваше физическое пространство, вы обязательно окажетесь под влиянием его энергии на эмоциональном уровне. Примите это, и не бойтесь сделать новый шаг в отношениях. Возлюбленный обязательно оценит вашу работу над собой.

Космический совет: не бойтесь подпустить ближе к себе избранника.

5-tv.ru опубликовал более подробный гороскоп на всю неделю с 27 мая по 2 июня.