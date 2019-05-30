«Будущий чемпион»: Сын Плющенко и Рудковской исполнил десять акселей подряд

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пошел по стопам отцам. С ранних лет Саша часами тренируется на льду и уже может похвастаться достаточно сложными элементами в своей программе. Талант и усердие мальчика вызывают восхищение у его поклонников, а некоторых даже мотивируют на занятия спортом.

Родители юного дарования с удовольствием рассказывают об успехах сына в Instagram и публикуют видео с его тренировок. В среду, 29 мая, Рудковская в очередной раз похвасталась достижениями начинающего фигуриста. В своем микроблоге звезда разместила ролик, на котором Саша Плющенко исполнил десять акселей подряд под песню Билана «Белые розы».

«Наш крестный Дима Билан, под твой новый летний хит „Про белые розы“ даже прыгается легче и веселее! Эти десять акселей подряд для тебя», — написала Рудковская.

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Подписчики пришли в восторг от того, какие сложные элементы мальчик выполняет в свои шесть лет. Многие признались, что завидуют такому упорству и берут с юного спортсмена пример.

«Умничка! Олимпийский чемпион растет!»

«Будущий чемпион! Маленький еще, а уже такая трудяжка! Нет слов! Молодцы родители, которые подают ему очень хороший пример!»

«Какой талантливый и трудолюбивый мальчишка, успехов ему во всех начинаниях!»

«Сын такого знаменитого отца, конечно, должен продолжить династию!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Плющенко сам оплачивает услуги няни.