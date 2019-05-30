Момент ЧП с детским батутом в Улан-Удэ попал на видео

Момент ЧП с детским батутом в Улан-Удэ на улице Терешковой попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как надувное устройство для прыжков поднимает ветром и переворачивает.

Очевидцы поначалу пытаются удержать его руками, а потом бегут уже к перевернутому батуту. Позднее в кадре появляются родители, подбегающие к пострадавшим малышам, которых выбросило на асфальт. Они пытаются как-то помочь своим детям. Вокруг собираются зеваки.

На данный момент в больнице находятся пятеро пострадавших, четверо из них в реанимации. Известно, что в момент ЧП дети, находящиеся на батуте, упали с высоты третьего этажа. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что батут с детьми лопнул в Улан-Удэ.