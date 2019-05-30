Яна Рудковская провела видеоэкскурсию по участку в своем загородном доме

, 17:54 Видео 140

Продюсер сделала видеозарисовку после того как увидела дрон в небе над своим домом. Рудковская подозревает, что его запустили любопытные журналисты.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская провела онлайн-экскурсию по своему участку. Поводом для этого стал дрон с видеонаблюдением, который продюсер заметила над своим домом.

Инциденту Рудковская даже посвятила публикацию на своей странице в Instagram, в которой и пообещала выложить в «сторис» видеоотчет о том, как обустроена территория возле дома их семьи.

«Все любят подглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл. Развенчиваю мифы сегодня и завтра в сторис. Смотрите и пишите хотя бы то, что есть на самом деле! В следующий раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!», — отреагировала на произошедшее продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

По мнению Рудковской, дрон над частной территорией запускал кто-то из представителей прессы — именно к журналистам она обращается и в публикации, и в появившихся после нее видео с обзорной экскурсией. 

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В роликах Яна показала сад, беседки и клумбы с цветами, которые она выращивает вместе с супругом Евгением Плющенко.

«Вот розы Евгения. Он любит определенные сорта роз. У нас тут разные виды сирени. Есть светлая, потемнее. Мы сделали тут водопад. Зелени у нас очень много. Мы ее очень любим. Такая вот красота за городом. Передаем привет нашему папе в Японию, чтобы он видел, что с нашим домом все хорошо», — цитирует Teleprogramma.pro часть экскурсии Рудковской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко отказывается фотографироваться без гонорара.

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