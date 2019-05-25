Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко отказывается фотографироваться «за спасибо».

Гном Гномыч, как его зовут домашние, воспринимает любую просьбу сфотографироваться с ним, как работу и уверен, что это требует оплаты. Причем даже если о фотографировании просит мама.

Об этом рассказала сама Яна Рудковская на своей странице в Instagram. Мама с гордостью поделилась со своими подписчиками тем, что «парень растет не промах», и, судя по ее словам, Яна не видит в этом чего-то предосудительного.

Женщина уверена, если ее сын не станет спортсменом, то точно достигнет успехов в бизнесе — задатки, как она полагает, у Александра уже есть.

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