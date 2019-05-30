«Какой нахал!»: Федосееву-Шукшину позвали замуж в присутствии Алибасова

, 18:17 Фото 330

О нескромном поведении почитателя актрисы Бари Алибасов рассказал в соцсетях.

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Фото, видео: Instagram @alibasov_nana

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала одним из самых обсуждаемых событий российского шоу-бизнеса в 2018 году. Однако меньше года спустя над браком актрисы и продюсера нависла угроза: Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо на глазах у Алибасова.

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Неоднозначным событием на своей странице в Instagram поделился сам Алибасов. Он опубликовал фотографию, на которой он сам с растерянным выражением лица смотрит на то, как актер и писатель Аркадий Инин стоит за спиной Федосеевой-Шукшиной, положив ей руки на плечи.

«Не ожидал, что писатель Аркадий Инин будет флиртовать с моей женой и беззастенчиво предлагать ей более перспективное будущее в моем присутствии», — отметил Алибасов в описании фото.

Instagram @alibasov_nana

В комментариях поклонники принялись гадать о том, стоит ли эту публикацию воспринимать всерьез или это своеобразный юмор именитого продюсера, передает издание «Дни.ру».

«Пускай юмор присутствует всегда и везде с вами!»

«Забавно вы придуриваетесь, главное без злобы.»

«Божечки-Боже, какой нахал этот Инин! На дуэль его, на дуэль!» — подшучивают подписчики Алибасова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бари Алибасов поделился с подписчиками постельным фото с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

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