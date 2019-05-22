«Кто фотографирует?» Алибасов опубликовал постельное фото с Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов опубликовал в Instagram «постельный» снимок, где он спит, а его супруга — Лидия Федосеева-Шукшина — сидит рядом и разговаривает по телефону.
«Пока муж продюсер спит, жена президент кинофестиваля решает вопросы», — подписал Алибасов фотографию.
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Данная публикация, как признались поклонники знаменитой супружеской пары, очень их озадачила. Больше всего пользователям захотелось узнать, кто же сфотографировал Алибасова и Федосееву-Шукшину.
«А кто вас автор фото?» — спросил один из них.
«Кто же третий, да?» — добавил еще один юзер.
Также пользователи отметили, что продюсер спит со счастливым видом.
«Как за каменной стеной он с Лидией», — высказался подписчик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с супругой.