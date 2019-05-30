Беременная жена пострадавшего в Доминикане россиянина просит о помощи

Видеооператор Андрей Башлаев, приехавший жить в Доминиканскую республику из Липецка вместе с супругой Дарьей, несколько дней находится в состоянии комы в больнице Санто-Доминго.

Мужчина возвращался домой с работы на мопеде, когда на встречу ему вылетел автомобиль под управление местного водителя. Как рассказывает Дарья, спасло только то, что он находился в шлеме — от удара Андрей головой пробил лобовое стекло. Защита смогла спасти ему жизнь, но сильно пострадали лобные кости и он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Также, возможно, состояние здоровья пострадавшего россиянина мог усугубить тот факт, что виновник аварии просто бросил его на дороге и скрылся с места ДТП. «Скорую помощь» вызвали прохожие.

«Врачи сейчас стараются его стабилизировать, но пока никаких новостей нет. Он находился в этот момент в каске, благодаря этому хотя бы его голова осталась вообще на месте! Но лобная часть головы и лица очень сильно пострадали», — рассказала Дарья в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Девушка искренне поблагодарила тех, кто принял участие в их судьбе — жители Липецка, администрация города, которая пообещала помочь с транспортировкой Андрея в Россию для дальнейшего лечения, а также русскоговорящих граждан, проживающих в Доминикане.

В настоящее время перевести пострадавшего россиянина на родину невозможно по медицинским показаниям, а оказываемое ему лечение требует огромных денег.

«Нам нужна помощь. Необходимо стабилизировать состояние Андрея, чтобы вернуть его поскорее домой на родину. Для того, чтобы там его смогли вылечить и что-то предпринять, потому что здесь это очень дорого, сложно и тяжело», — добавила Дарья.

Осложняет ситуацию еще тот факт, что девушка находится на пятом месяце беременности. В настоящее время она находится в Доминикане одна, к тому же девушка не знает языка. Страховку супруг успел сделать только на нее, так как это был вопрос первой необходимости. Его страховка должна была быть оформлена 1 июня 2019 года.

Основная поддержка Дарьи сейчас в сети, где она ведет полный видео и фотоотчет о состоянии здоровья мужа и публикует чеки за оплату лечения. Женщину стараются поддержать, насколько это возможно. Просят не расстраиваться, стараться есть и высыпаться, ведь в их семье скоро родится малыш. Семья открыла счет в банке для сбора средств на лечение Андрея.

К слову, Дарья старается держаться, но в переписке с пользователями отмечает, что очень сложно уснуть. Она постоянно боится, что пропустит какую-то важную для жизни супруга информацию.

Такой вид транспорта, как мопед или скутер, по мнению множества туристов, достаточно опасен в Доминикане. Как сообщал 5-tv.ru, в ноябре 2018 года во время поездки на скутере погибли отправившиеся в республику в свадебное путешествие молодожены из Санкт-Петербурга.