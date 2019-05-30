Ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту

В 2019 году в ралли «Шелковый путь» будут участвовать ведущие гонщики со всего мира.

В категории мотоциклов будут представлены самые успешные команды — KTM, Husqvarnа, Honda и Yamaha. В этом классе российский триколор будет защищать и Анастасия Нифонтова.

В категории внедорожников будут выступать прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи, американец Брайс Мензис, Владимир Васильев и ведущие китайские гонщики.

В классе грузовиков в групповом зачете поедут команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ», Hino и Mammoet.

Руководитель гоночного проекта Владимир Чагин также сообщил о новом маршруте ралли в 2019 году — гонка пройдет по территории России, Монголии и Китая.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с пилотом команды «КАМАЗ-мастер» Эдуардом Николаевым.