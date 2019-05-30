Беглов рассказал, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Александр Беглов заявил о решении баллотироваться на выборы губернатора Санкт-Петерубрга как самовыдвиженец, без поддержки какой-либо из партий. Об этом действующий глава Северной столицы заявил в эфире телеканала «78» в передаче «Новый взгляд». Градоначальник подчеркнул, что важно «быть над политическими амбициями», когда дело касается блага Санкт-Петербурга. Также Беглов пояснил, почему для него столь важно баллотироваться именно как самовыдвиженец.

«Все, кто живет в городе, искренне любят этот город. И те же самые люди, которые имеют другие взгляды, отличающиеся от моих взглядов – они тоже любят этот город. Задача исполнительной власти — безусловно, прислушаться ко всем. И надо быть над политическими амбициями. Поэтому я решил идти не от какой-то партии, а просто самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — подчеркнул Александр Беглов.

Кроме того, градоначальник заявил, что готов к сотрудничеству с партиями, общественными организациями, горожанами и призвал всех выдвигать свои предложения относительно улучшения жизни в городе. Они помогут сформировать программу дальнейших действий по развитию Санкт-Петербурга.

Александр Беглов объявил о своем решении баллотироваться на выборы губернатора Санкт-Петербурга 25 мая.

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