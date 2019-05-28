Беглов поручил разобраться с нелегальными экскурсиями по петербургским крышам

, 21:43 Эфирная новость 48

Глава города призвал оценить безопасность популярного туристического развлечения.

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Фото, видео: Instagram @kisarchik

В Северной столице начинается самое романтическое время года — пора белых ночей. Поэтому многие туристы стремятся приехать именно в Петербург. Вот только в погоне за красивыми видами и незабываемыми ощущениями гости нередко подвергают себя опасности — в частности, когда отправляются на экскурсии по крышам.

Во вторник, 28 мая, на заседании городского правительства эту проблему поднял действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов и поручил жилищному комитету города совместно с полицией регламентировать данную сферу.

Ни для кого не секрет, что зачастую участники таких экскурсий попадают на крыши домов нелегально. Так называемые «гиды» или сопровождающие просто срывают замки, ведут себя бесцеремонно, громко топают, бросают окурки, не боясь повредить старинные чердаки и дымоходы. А о безопасности порой и речи не идет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группу руферов задержали в Москве на Котельнической набережной. Около 20 человек пробрались на крышу знаменитой высотки и устроили фотосессию на звезде, расположенной на шпиле.

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