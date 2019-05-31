«Потому что я люблю этот город»: Беглов о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал о личных мотивах выдвижения на выборы губернатора Северной столицы. В разговоре с ведущим программы «Новый взгляд» он рассказал, что Петербург многое сделал для него лично и своей работой на благо города он намерен «отдать долги».

«Приходит время, когда для тебя сделали очень многое. А Санкт-Петербург для меня сделал очень многое. Я вырос в этом городе. Я стал тем, кто я есть. И, конечно, пора отдавать долги», — рассказал Беглов.

На вопрос о том, является ли признательность к Северной столице главным мотивом к участию в выборах, градоначальник ответил, что испытывает к Петербургу особые чувства.

«Это главный мотив — отдать долги городу, потому что я люблю этот город», — подытожил Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий глава Санкт-Петербурга пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году.