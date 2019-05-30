Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году

Александр Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог Петребурга в 2020 году — градоначальник сказал об этом в эфире телеканала «78» в передаче «Новый взгляд». Действующий глава города подчеркнул, что в Санкт-Петербурге остро стоит проблема ремонта дорожного покрытия.

«У нас большая проблема с ремонтом дорог. Мы выделили в этом году немаленькие средства на ремонт дорог, но их недостаточно. В следующем году будем увеличивать обязательно. У нас всего 64% дорог находится в нормативном состоянии. Нужно уходить от этой цифры», — сказал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что в деле ремонта дорог важен не только объем проделанной работы, но и качество.

«Я предупредил все подрядные организации, и сказал, что будем смотреть за качеством этих работ. Будем не стесняться, штрафовать, обращаться в суды, чтобы они несли финансовые издержки. Потому как, что это такое: деньги платим ведь не фальшивые, не какие-то другие, качественные. Сделайте нам качественные дороги», — уточнил Беглов.

Также Беглов коснулся вопросов сферы ЖКХ. Действующий глава города подчеркнул, что ресурсоснабжающие организации позволяют себе неумеренные траты, сокращение которых могло бы благоприятно сказаться на жизни горожан. В качестве примера Беглов привел «Водоканал».

«Мы провели инвентаризацию всех затрат. За последние три года „Водоканал“ переплатил 1,5 миллиарда рублей различным поставщикам. По страховым случаям, по многим другим. В честь чего? Мы начали считать и поняли, что этих затрат можно было избежать. А это все в квитанциях жителей», — обозначил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Беглов решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца.