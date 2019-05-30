Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году

, 23:39 Видео 43

Действующий глава города обозначил фронт ближайших работ — кроме дорог в поле зрения исполнительной власти находится и сфера ЖКХ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, телеканал "78"

Александр Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог Петребурга в 2020 году — градоначальник сказал об этом в эфире телеканала «78» в передаче «Новый взгляд». Действующий глава города подчеркнул, что в Санкт-Петербурге остро стоит проблема ремонта дорожного покрытия.

«У нас большая проблема с ремонтом дорог. Мы выделили в этом году немаленькие средства на ремонт дорог, но их недостаточно. В следующем году будем увеличивать обязательно. У нас всего 64% дорог находится в нормативном состоянии. Нужно уходить от этой цифры», — сказал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что в деле ремонта дорог важен не только объем проделанной работы, но и качество.

«Я предупредил все подрядные организации, и сказал, что будем смотреть за качеством этих работ. Будем не стесняться, штрафовать, обращаться в суды, чтобы они несли финансовые издержки. Потому как, что это такое: деньги платим ведь не фальшивые, не какие-то другие, качественные. Сделайте нам качественные дороги», — уточнил Беглов.

Также Беглов коснулся вопросов сферы ЖКХ. Действующий глава города подчеркнул, что ресурсоснабжающие организации позволяют себе неумеренные траты, сокращение которых могло бы благоприятно сказаться на жизни горожан. В качестве примера Беглов привел «Водоканал».

«Мы провели инвентаризацию всех затрат. За последние три года „Водоканал“ переплатил 1,5 миллиарда рублей различным поставщикам. По страховым случаям, по многим другим. В честь чего? Мы начали считать и поняли, что этих затрат можно было избежать. А это все в квитанциях жителей», — обозначил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Беглов решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Читайте также

«Потому что я люблю этот город»: Беглов о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга

Беглов поручил минимизировать сроки отключения воды в Петербурге
+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.06
0.15 72.42
0.01
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

0:54
Кусок фасада упал на крышу машины в Санкт-Петербурге — видео
0:32
«Потому что я люблю этот город»: Беглов о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга
0:16
Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
23:54
«Мой мальчик!»: Потап помог сыну сочинить рэп для выпускного
23:39
Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году
23:26
Как запрет Пентагона повлияет на космическую промышленность России
23:14
«Ух, какая!»: фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото
22:58
В сети появились фото новинки от Kia, которая составит конкуренцию Hyundai Creta
22:55
В России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах
22:45
«Красота наводит красоту» — Глюкоза в шортах намыла свою машину
22:27
Беглов рассказал, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец
22:24
Оставили умирать: родители бросили младенца в пустом доме и уехали отдыхать
22:11
Видео: полиция Петербурга провела рейд по незаконным торговым точкам
21:54
Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта
21:41
«Прежде всего я художник» — Федор Конюхов посетил свою выставку в Русском музее
21:28
Вино XVII века, найденное на затонувшем корабле, уйдет с молотка. Причем его нельзя выпить
21:13
Видео: портрет космонавта Алексея Леонова закрепили на внешней обшивке МКС
20:43
«Мое солнце!»: Ротару опубликовала фото с младшей внучкой в день ее 18-летия
20:31
«Весла достаем» — майский ливень с градом застал москвичей врасплох
20:15
Ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»

В воскресенье, 3 июня, сразу после развлекательной программы «Светская хроника» в эфире Пятого канала смотрите премьерный выпуск проекта «Моя правда». Его герой — Алексей Кортнев.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью