Беглов рассказал о намерении вернуть Петербургу внимание федерального центра

, 3:48 Эфирная новость 23

Северная столица будет участвовать во всех государственных программах, заявил глава города на Неве.

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Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Александр Беглов объяснил, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга самовыдвиженцем. В эфире телеканала «78» глава города заявил, что ему важно быть над политическими амбициями.

«Знаете, что объединяет нас — жителей Петербурга-Ленинграда? Самое главное — любовь и уважение к нашему городу. Независимо от возраста, независимо от занятий, независимо от политических партий. Все, кто живет в городе, искренне любят этот город. И те же самые люди, которые имеют другие взгляды, отличающиеся от моих взглядов — они тоже любят этот город. Задача исполнительной власти — безусловно, прислушаться ко всем. Я готов к сотрудничеству и очень прошу, и политические партии, и горожан, и общественные организации — дать свои предложения», — сказал глава Северной столицы.

Одну из главных задач Александр Беглов на посту губернатора видит в том, чтобы вернуть Петербургу особое внимание федерального центра. Для этого город будет участвовать во всех государственных программах. Потому что это — дополнительные деньги на развитие.

«Федеральным центром разрабатываются госпрограммы и в них предусмотрено софинансирование субъектов федерации. Мы должны попасть в эти программы и уже в некоторые программы мы попали. Поэтому и федерация дает деньги, и мы софинансируем эти проекты. Одна из главных задач — это, конечно, национальные проекты. Там большое софинансирование из федерального центра для регионов. Почему мы должны отказываться от этих денег», — сказал Беглов.

По мнению экспертов, действующий губернатор уже успел доказать свою эффективность. С его приходом Петербург преодолел дефицит бюджета и заметно изменил социальную политику. Например, суммы в квитанциях ЖКХ больше расти не будут.

Коммунальные услуги могли вновь подорожать уже 1 июля, но теперь цены заморожены. А некоторые тарифы даже снизятся. Разрабатываются новые маршруты общественного транспорта, планируются новые станции метро — в том числе в районе новостроек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Беглов рассказал о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга.

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