Модные советы: Как сделать стильную прическу дома и сэкономить деньги

Историк моды Александр Васильев в эфире Первого канала рассказал всем интересующимся, как изменить свою прическу, не прибегая к стрижке и окрашиванию. Вместе с ним секретами красоты делилась стилист Александра Эдельберг.

По словам историка моды, тайна красивой прически без вмешательства парикмахера кроется в правильно подобранных аксессуарах. Васильев вместе с Эдельберг продемонстрировали свою идею на примере трех моделей.

«Когда у вас длинные волосы и не хочется их собирать, можно использовать разнообразные аксессуары. Например, жемчужные заколки. Они есть абсолютно разных размеров, вариаций. Металл, пластик. Не травматичны, безопасны для волос», — цитирует стилиста сайт Teleprogramma.pro.

В качестве альтернативы жемчужным заколкам знатоки моды предложили невидимки — их стоит использовать в большом количестве обладателям длинных и прямых волос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой.