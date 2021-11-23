Модные советы: Как сделать стильную прическу дома и сэкономить деньги

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Карина Бернтгольц
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Историк моды рассказал, как с помощью аксессуаров можно кардинально поменять прическу, при этом не прибегая к стрижке и окрашиванию.

Модные советы: Как сделать стильную прическу дома и сэкономить деньги

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил

Историк моды Александр Васильев в эфире Первого канала рассказал всем интересующимся, как изменить свою прическу, не прибегая к стрижке и окрашиванию. Вместе с ним секретами красоты делилась стилист Александра Эдельберг.

По словам историка моды, тайна красивой прически без вмешательства парикмахера кроется в правильно подобранных аксессуарах. Васильев вместе с Эдельберг продемонстрировали свою идею на примере трех моделей.

«Когда у вас длинные волосы и не хочется их собирать, можно использовать разнообразные аксессуары. Например, жемчужные заколки. Они есть абсолютно разных размеров, вариаций. Металл, пластик. Не травматичны, безопасны для волос», — цитирует стилиста сайт Teleprogramma.pro.

В качестве альтернативы жемчужным заколкам знатоки моды предложили невидимки — их стоит использовать в большом количестве обладателям длинных и прямых волос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой.

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