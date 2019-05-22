Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой

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Роскошные наряды шоумен выставит в собственном музее с одеждой знаменитостей со всего мира.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Юлия Началова 132

Певицы не стало 16 марта. Прошло уже более двух месяцев, а значит, по христианским обычаям, родственники могут раздать вещи Юлии Началовой. Об этом рассказывает ФАН.

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Артистка никогда не появлялась на светских мероприятиях в одном и том же наряде, считая это неприличным. Поэтому в ее гардеробе хранилось немало редких и дорогих платьев. За таким наследством охотятся не только наследники Юлии Началовой — им заинтересовался широко известный историк моды Александр Васильев.

Ведущий «Модного приговора» собирает наряды знаменитостей, выставляя их в собственном музее. Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня.

Тема:
Юлия Началова 132
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