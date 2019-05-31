Спецпредставителя КНДР по вопросам политики в отношении США Ким Хек Чхоля казнили после провала саммита в Ханое — так утверждает южнокорейская консервативная газета «Чосон ильбо». Издание ссылается на неназванный источник, который утверждает, что казнь проведена на аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Кроме того, «Чосон ильбо» утверждает, что были казнены еще четыре северокорейских дипломата, причем по обвинению в шпионаже в пользу США, также как Ким Хек Чхоль.

Южнокорейская пресса уже была замечена за сообщениями о казнях в КНДР, причем «казненные» позже появлялись на публике живыми и здоровыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в КНДР прошли учения с запуском новых тактических управляемых ракет.