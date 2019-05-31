Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

, 3:01 126

Сегодня Близнецам улыбнется удача, но придется немного потерпеть. А вот Рыбам уже давно пора определиться со своей жизненной позицией и начать действовать.

Фото: Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Близнецы, эта неделя — успешная для вас в плане карьеры. Удача останется на вашей стороне, если вы найдете способ ее грамотно использовать. Девы, а вот у вас есть два варианта — жить в страхе или выбрать путь любви. Вселенная хочет, чтобы вы были открыты миру. Львы, вам необходимо прислушаться к себе. Вы заслуживаете лучшего, попытайтесь поверить в себя и все будет замечательно.

 
 

Овен — гороскоп на сегодня, 31 мая

Овны, есть то, что действительно важно, и то, что не заслуживает вашего внимания. Научитесь, разделять эти вещи. Будьте человеком, который действует, а не ищет оправдания. Не забывайте благодарить окружающих, будьте чуткими к чужим проблемам и заботам. Вы сами не заметите, как все, что вы делаете — вернется вам вдвойне.

Космический совет: действуйте, а не ищите оправдания.

Телец — гороскоп на сегодня, 31 мая

Телец, вы почувствуете непреодолимую жажду знаний. Лучше не игнорировать свои потребности. Почитайте или позанимайтесь любимым делом. В работе также ожидаются существенные сдвиги, так как все, за что вы возьметесь, будет даваться вам легко.

Космический совет: не игнорируйте тягу к знаниям, почитайте или займитесь любимым делом.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 31 мая

Близнецы, вы, наверное, уже почувствовали, как хорошо складываются дела на работе. Да, да, эта неделя ваших карьерных возможностей. Скорее всего 31 мая вас ждет какой-то приятный бонус или завершение важного проекта. Но, не торопитесь! Обращайте внимание на детали, чтобы удача не ускользнула от вас.

Космический совет: обращайте внимание на детали, чтобы удача не ускользнула от вас.

Рак — гороскоп на сегодня, 31 мая

Не всегда стоит «рушить мосты» и начинать все заново. Достаточно посмотреть на ситуацию с другой стороны и все встанет на свои места. Проблема может остаться, но ваше отношение к ней изменится в корне. Раки, вам это необходимо. Вы начинаете слишком загоняться, расслабьтесь уже наконец.

Космический совет: измените отношение к проблеме и мир заиграет другими красками.

Лев — гороскоп на сегодня, 31 мая

Мы живем в мире, который постоянно меняется. И то, что мы получаем извне, лишь ответ на то, что мы отдаем. Львы, если будете рассматривать свою жизнь как борьбу, это принесет лишь боль и страдания. А ведь вы заслуживаете лучшего. Поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Космический совет: поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 31 мая

Девы, у вас есть два варианта: жить в страхе или радоваться каждому дню. Бывают дни, когда все выглядит идеально, но ваша паранойя не дает вам расслабиться и наслаждаться жизнью. Попытайтесь вспомнить, как чувствовали себя, когда находились в гармонии, любви и спокойствии. Гораздо лучше, не правда ли? Все в ваших руках, Девы. Возьмите себя в руки и живите здесь и сейчас.

Космический совет: хватит «париться», наслаждайтесь каждым днем.

Весы — гороскоп сегодня, 31 мая

Весы, обращайте внимания на детали. Ведь настоящие шедевры являются результатом многолетней практики. Пусть именно эти качества — внимательность и терпение станут вашим маяком. Оттачивайте свои навыки и быстро добьетесь успеха.

Космический совет: будьте внимательны к деталям.

Скорпион — гороскоп сегодня, 31 мая

Скорпионы, вы едины со Вселенной и Вселенная едина с вами. Все, что мы вкладываем в мир, возвращается нам тем же. Будьте дружелюбны, честны, и окружающие ответят вам тем же. Но не забывайте и о своих целях. Сегодня вам предстоит принять важное решение — сделайте правильный шаг.

Космический совет: все, что вы транслируете во Вселенную — вернется вам обратно.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Стрелец — гороскоп сегодня, 31 мая

Стрельцы, доверьтесь вашей второй половинке или близкому другу. Не держите все в себе. Раскройте душу и вам станет легче. Устройте себе разгрузочный день — как в мыслях, так и в делах. Вам это необходимо. Вы слишком зажаты и это давит вас изнутри. В противном случае вы рискуете взорваться и испортить отношения с теми, кто вам дорог.

Космический совет: доверьте вашу проблему любимому человек или близкому другу.

Козерог — гороскоп сегодня, 31 мая

Козероги, не спешите. Оглянитесь по сторонам. Сейчас самое важное иметь холодный ум. Вам предстоит решить непростую задачу. Справитесь ли вы с ней — зависит только от вас. Главное не рубите с плеча. Обдумайте и взвесьте все. Близкий друг поможет принять правильное решение.

Космический совет: спешка нужна лишь при ловле блох.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 31 мая

«Понимание чьих-либо страданий — лучший подарок, который вы можете дать другому человеку. Понимание — это другое имя любви. Если ты не понимаешь, ты не можешь любить.» Задумайтесь над этим высказыванием. Сегодня оно как никогда вам близко. Будьте добры к вашим близким, попросите прощения, если кого-то обидели.

Космический совет: миру нужна ваша доброта и немного больше сострадания.

Рыбы — гороскоп сегодня, 31 мая

Рыбы, хватит говорить. Слова, слова… А где же поступки. Разве не это важно, разве не это запомнят люди? Вы немного запутались и именно поэтому сейчас необходимо остановиться, подумать, что действительно важно и… Сделать это. Пустая болтовня, ведь это, правда, не про вас. В конце дня вас ждет приятный бонус.

Космический совет: хватит говорить, пора действовать.

5-tv.ru опубликовал более подробный гороскоп на всю неделю с 27 мая по 2 июня.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.06
0.15 72.42
0.01
Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Последние новости

3:48
Беглов рассказал о намерении вернуть Петербургу внимание федерального центра
3:24
МАК планирует опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» уже 5 июня
3:01
Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания
2:42
Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям
2:17
Минобороны совершит девять пусков стратегических ракет до 2022 года
1:42
Киркоров и Николаев оценили фото детей Галкина и Пугачевой
1:19
«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
0:54
Кусок фасада упал на крышу машины в Санкт-Петербурге — видео
0:32
«Потому что я люблю этот город»: Беглов о мотивах выдвижения в губернаторы Петербурга
0:16
Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
23:54
«Мой мальчик!»: Потап помог сыну сочинить рэп для выпускного
23:39
Беглов пообещал увеличить финансирование на ремонт дорог в 2020 году
23:26
Как запрет Пентагона повлияет на космическую промышленность России
23:14
«Ух, какая!»: фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото
22:58
В сети появились фото новинки от Kia, которая составит конкуренцию Hyundai Creta
22:55
В России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах
22:45
«Красота наводит красоту» — Глюкоза в шортах намыла свою машину
22:27
Беглов рассказал, почему пойдет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец
22:24
Оставили умирать: родители бросили младенца в пустом доме и уехали отдыхать
22:11
Видео: полиция Петербурга провела рейд по незаконным торговым точкам

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»

В воскресенье, 3 июня, сразу после развлекательной программы «Светская хроника» в эфире Пятого канала смотрите премьерный выпуск проекта «Моя правда». Его герой — Алексей Кортнев.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама