Ученые Курчатовского института создают материал будущего. Сенсационное заявление сделали под Петербургом.

Там, в стенах легендарного НИИ «Прометей» рождается суперсталь, аналогов которой в мире нет. Правда, свое детище работники института держат в ежовых рукавицах — для закалки.

В проекте — новый ледокол «Лидер». Для него в «Прометее» уже придумали новую сталь, свойства которой меняют не за счет примесей других металлов, а механическим воздействием. Давят на уровне «нано», меняя саму структуру материи. С такими технологиями, кто знает — может совсем скоро авторы фантастических сценариев будут у этих ученых идеи перенимать.

На что способна наноброня? Прорывные технологии и уникальные разработки российских ученых увидел Дмитрий Акимов.

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