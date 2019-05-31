Джоан Роулинг написала еще четыре истории о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся благодаря серии книг о Гарри Потере, написала еще четыре коротких истории о юном волшебнике. Как сообщается на сайте Pottermore, рассказы будут опубликованы в интернете в 27 июня.

pottermore.com

Электронные книги рассказывают подробности жизни в знаменитой школе магов Хогвартсе и подробно знакомит с предметами, которые изучают там герои повестей Роулинг — особенностями ухода за волшебными существами, приготовлением зелья, различными заклинаниями, защитой от темных сил и другими магическими премудростями.

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Проиллюстрировал новые истории лондонский художник Рохан Дэниел Исон.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Джоан Роулинг рассказала, кто был возлюбленным Альбуса Дамблдора.