В Петербурге запретили продавать подросткам энергетики

В Санкт-Петербурге запретили продажу так называемых энергетиков подросткам. Соответствующий закон в третьем чтении в пятницу, 31 мая, приняли депутаты Законодательного собрания.

Как говорится в пояснительной записке к документу, продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним запрещается как в розничной продаже, так и в образовательных, оздоровительных и спортивных учреждениях, местах отдыха подростков и учреждениях культуры и искусства.

За нарушение данного положения предусматриваются штрафы: от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению ученых, молодые люди, не в меру увлекающиеся энергетическими напитками, рискуют попасть в зависимость от таких разрушительных наркотиков как кокаин и амфетамин.