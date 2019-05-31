Видео: Трамп ввел торговые пошлины на все товары из Мексики

, 21:11 Эфирная новость 29

Американский президент пытается остановить поток мигрантов, ударив по самому чувствительному — денежным потокам между странами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Дональд Трамп решил на 5% поднять ввозные пошлины на мексиканские товары. Указ вступит в силу 10 июня, и налог будет увеличиваться каждый месяц, если Мексика не остановит поток нелегалов.

Последней каплей для американского президента стало задержание рекордного количества мигрантов на границе — более тысячи человек. Их переход попал в объективы камер наружного наблюдения. В Вашингтон экстренно вылетели мексиканские переговорщики.

Трамп готов к переговорам с Ираном

Ведущие американские издания уже раскритиковали решение Трампа — поскольку повышение пошлин в конечном итоге ударит по карманам простых американцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп отправил на Ближний восток 1,5 тысячи солдат. Таким образом Пентагон намерен усилить противодействие «иранской угрозе».

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Последние новости

22:18
Новые детали жуткого убийства любовницы главы Раменского района
21:56
Грузия экстрадирует в РФ вероятного убийцу следователя Шишкиной
21:43
В новой Call of Duty надо помогать сирийским «Белым каскам»
21:28
Пробоин и капель крови не обнаружено в утопленном Audi волейболиста «Зенита»
21:11
Видео: Трамп ввел торговые пошлины на все товары из Мексики
20:52
Фанатам предлагают попробовать «Зенит» на вкус
20:43
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве любовницы
20:28
Минтруд назвал информацию о сокращении новогодних каникул неверной
20:13
Какая погода будет в первые летние дни в Петербурге и Ленобласти
19:57
Двое петербуржцев награждены на Международном инженерном чемпионате CASE IN
19:40
«У нас другой функционал» — Мединский о порезанном фильме про Элтона Джона
19:25
Поклонники Орбакайте сравнили внешность певицы с фотографией 35-летней давности
19:10
Суд обязал компанию Босова выплатить 600 миллионов рублей штрафа за незаконную добычу угля
18:56
«Тайная свадьба?» — фанаты обсуждают загадочный ролик Насти Ивлеевой
18:41
Милонов объяснил, почему предлагает лечить нудистов — интервью
18:25
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
18:12
Непризнанное Россией Косово объявило персоной нон грата избитого гражданина РФ
17:56
В Астрахани судебные приставы достали должника по алиментам из могилы
17:47
Суд отказался изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы» на Сахалине
17:35
«Вызовите санитаров»: Анна Хилькевич устроила безумные танцы с шестом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама