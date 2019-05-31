Видео: Трамп ввел торговые пошлины на все товары из Мексики

Дональд Трамп решил на 5% поднять ввозные пошлины на мексиканские товары. Указ вступит в силу 10 июня, и налог будет увеличиваться каждый месяц, если Мексика не остановит поток нелегалов.

Последней каплей для американского президента стало задержание рекордного количества мигрантов на границе — более тысячи человек. Их переход попал в объективы камер наружного наблюдения. В Вашингтон экстренно вылетели мексиканские переговорщики.

Трамп готов к переговорам с Ираном

Ведущие американские издания уже раскритиковали решение Трампа — поскольку повышение пошлин в конечном итоге ударит по карманам простых американцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп отправил на Ближний восток 1,5 тысячи солдат. Таким образом Пентагон намерен усилить противодействие «иранской угрозе».