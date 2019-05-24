Трамп отправит 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток

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Американцы усиливают присутствие в регионе из-за опасений вокруг Ирана.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Число врагов США из-за неосторожных заявлений Дональда Трампа и агрессивной политики американского истеблишмента растет как на дрожжах. Параллельно с торговой войной с Китаем, серьезно обострились отношения Вашингтона и Тегерана.

Настолько, что Пентагон посоветовал Трампу отправить на Ближний Восток десять тысяч солдат. Однако тот сократил цифру до 1,5 — но все равно это довольно серьезное увеличение американского контингента в регионе.

Однако политолог Андрей Суздальцев в комментарии телеканалу RT отметил, едва ли такое действие сильно поменяет баланс сил на Ближнем востоке. Этот шаг больше демонстративный, и едва ли приведет к реальному противостоянию Ирана и США.

Возможно, Трамп таким образом хочет показать свою независимость от американского Конгресса. Последние два года парламентарии сильно ограничивают его действия.

Ранее бывший госсекретарь США заявил, что Владимир Путин готовится к встречам лучше, чем Трамп.

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