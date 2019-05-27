Трамп готов к переговорам с Ираном

США готовы начать переговоры с Ираном. Об этом сегодня заявил Дональд Трамп во время своего визита в Японию. Американский лидер предположил, что такое желание есть и у Тегерана.

Посредником между двумя враждующими странами может стать японский премьер Синдзо Абэ. В ближайшее время он планирует отправиться с визитом в исламскую республику. Пока же Абэ принимает заокеанского гостя.

В перерывах между переговорами Трампу доверили вручить кубок победителю турнира сумо. Однако самостоятельно справиться с тяжелой наградой американский президент не смог. На помощь пришел один из организаторов соревнований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно морское». Такое резкое заявление произошло на фоне желания администрации Трампа в обход Конгресса вооружить арабские страны, чтобы те взяли на себя миссию по сдерживанию «агрессивного соседа».