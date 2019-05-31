Видео: Патриарх Кирилл освятил главный храм Новодевичьего монастыря в Петербурге

В Санкт-Петербурге в пятницу, 31 мая, состоялась торжественная церемония освящения главного храма Новодевичьего монастыря — Воскресенского собора. Ее возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии также присутствовали глава города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Воскресенский собор был заложен еще в начале XIX века, однако в советские годы был сильно поврежден. С храма даже были сняты купола. После открытия Александро-Невской лавры в 1957 году в городе на Неве началось восстановление храмов и зданий Новодевичьего монастыря. Было воссоздано внутреннее убранство Воскресенского собора. Первая пасхальная служба в соборе после реставрации состоялась в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новом храме Святого равноапостольного князя Владимира, возведенном для военнослужащих Росгвардии в подмосковной Балашихе, зазвонили колокола.