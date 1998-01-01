В храме Росгвардии в Подмосковье впервые зазвонили колокола

В новом храме Святого равноапостольного князя Владимира, возведенном для военнослужащих Росгвардии в подмосковной Балашихе, зазвонили первые колокола. Решение о строительстве было принято в 2016 году директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктором Золотовым и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

На сегодняшний день продолжаются работы по возведению остальной части храмового комплекса, общая площадь которого составит 1 250 метров. Вместимость самого храма рассчитана на 500 человек.

По словам заместителя командира дивизии по работе с личным составом Алексея Галкина, князь Владимир является покровителем Росгвардии, и теперь многие военнослужащие буду иметь возможность посещать эту церковь.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как в парке «Патриот» под Москвой президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл заложили камень в основании главного военного храма страны.