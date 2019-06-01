Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 1 июня, прибыл в городскую избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах губернатора Северной столицы.
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
В субботу, 1 мая, действующий глава Петербурга прибыл в городскую избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах губернатора Северной столицы.
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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