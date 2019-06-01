Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru