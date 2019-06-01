«Нужно думать об имидже города»: Беглов прокомментировал предстоящие выборы

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Действующий губернатор Санкт-Петербурга рассказал о дальнейших планах.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 1 июня, прибыл в городскую избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах губернатора Северной столицы и подать соответствующие документы. В интервью 5-tv.ru глава города рассказал о своих дальнейших планах.

Беглов отметил, что намерен заняться благоустройством Санкт-Петербурга. Основная задача главы Северной столицы — улучшить жизнь горожан.

«Обеспечение качества жизни жителей и обеспечение работоспособности всех инженерных коммуникаций благоустройства города. Наш город должен быть передовым, должен быть комфортным, должен быть открытым, он должен быть социальным — это основные требования граждан», — заявил действующий губернатор Петербург.

Беглов подчеркнул, что идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку в этом случае ему будет легче принимать решения: глава Северной столицы не будет зависеть от тех программ, которые предлагают политические партии.

«Я считаю, у нас одна программа с петербуржцами — это чтобы наш город процветал. И у нас одна партия — партия горожан города, других партий у нас нет», — отметил действующий губернатор.

Говоря о предстоящих выборах, Беглов добавил, что надеется на честность процесса. Глава Петербурга намерен вести компанию «открыто, без подтасовок» и рассчитывает, что другие кандидаты его в этом поддержат.

«И я рассчитываю, что наша кампания пройдет на самом высоком уровне: без всякой грязи, без всяких скандалов — потому что это наше лицо. <.> Нужно, прежде всего, думать об имидже города. Он зависит от каждого кандидата», — заключил действующий губернатор Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов стал первым кандидатом на пост главы Санкт-Петербурга.

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