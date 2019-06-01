Планируется эвакуация жителей близлежащих к месту взрыва домов в Дзержинске

На заводе в Дзержинске под Нижним Новгородом в субботу, 1 июня, прогремели взрывы. На данный момент планируется эвакуация жителей близлежащих домов.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией об инциденте, в городе создан оперативный штаб. На место происшествия выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпицентр взрыва располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл».