Стало известно, где именно прогремел взрыв в Дзержинске

Эпицентром взрыва в Дзержинске назван цех по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах технического надзора Нижегородской области.
«По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ «Кристалл», — цитирует источник агентство.
В НИИ «Кристалл», также располагается цех неополимеров, где хранятся авиабомбы, специалисты говорят об угрозе повторных взрывов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о как миниму двух взрывах на заводе в Дзержинске.