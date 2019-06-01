Стало известно, где именно прогремел взрыв в Дзержинске

Эпицентром взрыва в Дзержинске назван цех по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах технического надзора Нижегородской области.

«По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ «Кристалл», — цитирует источник агентство.

В НИИ «Кристалл», также располагается цех неополимеров, где хранятся авиабомбы, специалисты говорят об угрозе повторных взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о как миниму двух взрывах на заводе в Дзержинске.