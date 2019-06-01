Видео: число кандидатов на пост губернатора Петербурга увеличилось до пяти

Еще четверо кандидатов подали документы в городскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В субботу, 1 июня, начался прием документов от кандидатов — сотрудники Горизбиркома начали рабочий день уже в семь утра.

На пост главы Северной столицы претендуют представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Павел Созинов, главврач врачебно-физкультурного диспансера № 1 Владимир Григорьев (его выдвинула партия «Гражданская сила»), глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров как представитель партии «Патриоты России» и самовыдвиженец депутат петербургского Законодательного собрания Игорь Михайлов, передает телеканал «78».

«Меня волнует судьба города, как он будет дальше развиваться и процветать. Какие-то программные моменты пока не готов озвучить, пока главное — как можно быстрее пройти процедуру регистрации. Очень надеюсь на поддержку своих коллег», — рассказывает один из кандидатов Андрей Алескеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Петербурга стал действующий глава города Александр Беглов.