Видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет РФ распространил видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.

Помимо чиновника, который в последнее время являлся депутатом Областной думы, также задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица перечислили бюджетные средства на счета сторонних организаций.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Коньков руководил регионом с 2013 по 2017 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока предъявят новый иск.