Осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока предъявят новый иск

С бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, приговоренного к 15 годам колонии за коррупционные преступления, собираются взыскать еще 3,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Генпрокуратура уже подготовила соответствующий иск. В его основе — результаты проверки, в ходе которой были выявлены нарушения закона в сфере госконтрактов на строительство дорог. Обнаруженные факты свидетельствуют о картельном сговоре экс-градоначальника и подведомственной ему организации «Дороги Владивостока» с группой компаний его брата «Востокцемент». В сговоре было заключено не менее 90 контрактов на сумму более 3,2 миллиарда рублей.

«Подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам», — сообщили в Генпрокуратуре.

Сам Пушкарев за участие в преступной схеме получил 75 миллионов рублей в качестве взятки.

9 апреля Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии по делам о взятках и должностных злоупотреблений. Приговор еще не вступил в законную силу.