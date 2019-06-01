В Петербурге вечером в субботу, 1 июня, водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем врезался в людей на тротуаре. Видео, на котором запечатлен этот момент, появилось в группе ДТП и ЧП во ВКонтакте.

На кадрах видно, как на большой скорости со стороны Троицкого моста на перекресток Каменноостровского проспекта и Куйбышевской улицы вылетает белый «Рено Логан». В это время на дороге начинают поворачивать налево автомобили со встречного направления. Пытаясь уйти от столкновения водитель Логана, вероятно, начинает экстренно тормозить. Однако данный маневр пришелся на участок дороги, где есть трамвайные пути, автомобиль заносит, по измененной траектории движения, легковушка влетает в пешеходов, стоящих на тротуаре. Очевидцы в социальной сети утверждают, что пострадало более двух человек, среди них один ребенок. В результате инцидента, пострадали минимум два человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео огненного ДТП в Адыгее. Там в пассажирский поезда на нерегулируемом переезде влетел бензовоз.