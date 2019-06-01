Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, презентовала новый клип на свою песню «Нет монет». Фрагмент ролика девушка опубликована в Instagram. Полную версию клипа можно будет увидеть на YouTube позже.
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Монеточка написала в социальной сети, что выход видео приурочен к ее дню рождения. 1 июня, в День защиты детей, певице исполнился 21 год. В клипе девушка предстала в роли покупательницы, которая на кассе обнаруживает, что на банковской карте отсутствуют средства.
«Мой день рождения начинается с приятных новостей для вас», — написала она.
Поклонники молодой исполнительницы подарок оценили по достоинству.
«Если кассирша Галина, то клип удался (это же анонс клипа, я ничего не попутал?)»
«Лиза, ты волшебная! С днём Рождения!»
«Напомнило клип Tessa Violet — Crush», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потап расстался с Настей Каменских через неделю после свадьбы.