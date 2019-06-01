Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в Instagram философскими размышлениями о южном солнце и идеальных женщинах. На сделанных на отдыхе в Турции снимках телеведущая предстала в легкомысленном купальнике и в странном солнцезащитном шлеме на голове, которое некоторые комментаторы приняли за ведерко для льда. В руках она держит блюдо с черешней.

«Кушать подано, Господин!» Почти все Мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: Голая, услужливая и в наморднике. Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин», — написала Чехова под снимком.

Instagram @achekhova

По словам Анфисы, она собиралась поразмышлять, почему все мужчины хотят ее подчинить и почему она всегда этому сопротивляется, но солнце помешало ей это сделать это и ввело в «состояние беспричинного счастья».

«Солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: Раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению», — констатирует Чехова.

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Поклонникам страшно понравился зеркальный солнцезащитный козырек, которые многие увидели впервые.

«Анфиса, а что это на лице?!»

«Клевая штука, как сварщик! Мне бы такую».

«Я только на третьем фото разглядела козырек. Думала, зачем Анфиса ведро для льда на голову отдела?»

«Анфиса Дарт Вейдер!»

«Я живу в Токио, тут такие козырьки повсеместно используется женщинами, когда они ездят на велосипеде в солнечную погоду!» - делятся впечатлениями комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова опубликовала в Instagram очередное откровенное фото из пенной ванны.