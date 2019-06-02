На Балканах пытаются выкопать топор войны? По следам рейда косовского спецназа

1 июня косовские власти призвали ООН начать расследование в отношении сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. По их мнению, россиянин, прикрываясь иммунитетом, творит преступные деяния. Я напомню, во вторник косовский спецназ провел рейды на территории сербских общин. Якобы искали преступников. В итоге косовары избили и арестовали около 30 человек. В том числе российского дипломата Краснощекова. Ему досталось только за то, что он говорил по-сербски.

Как точно подметил Сергей Лавров, косовары отбились от рук своих заокеанских хозяев. В результате такого покровительства у властей Косово сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности. А все эти провокации удачно вписываются в агрессивную политику НАТО. Альянс мечтает о новых странах и территориях. Тем более вокруг Сербии. Леонид Китрарь своими глазами увидел, как кто-то упорно хочет откопать топор войны.

Всего десять с небольшим тысяч квадратных километров, на которых живу чуть меньше двух миллионов человек. И уже 20 лет эта территория — незаживающая рана для Сербии. Пять часов полицейские силы Косово держали в ужасе население сербских анклавов на севере региона. Как минимум четверо раненых, несколько десятков задержанных. Людей избивали, не обращая внимания на пол и возраст. Так, по мнению властей Косово, выглядит борьба с коррупцией.

«Это откровенная демонстрация силы нашему народу. Народ пытаются запугать и заставить покинуть регион. Они просто пришли, устроили все это, избивали людей не понятно, за что и зачем», — рассказывает местный житель.

Именно здесь, в Зубин-Потоке — это маленький городок неподалеку от границы — был избит, в том числе и прикладом автомата и российский гражданин, дипломат и работник ООН — Михаил Краснощеков. В администрации Косово говорят — он мешал проведению спецоперации. Но даже на больничной койке, после контузии, с переломами лицевых костей и кратковременной амнезией, Михаил прекрасно помнит об обязанностях дипломата.

«Вы поймите, я не могу давать заявление, это усугубит только положение по внутренним административным правилам ООН. Понимаете? Я не могу их нарушать», — объясняет сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

В изголовье больничной койки небольшая полка. На ней удостоверение сотрудника ООН. А значит ее владелец — неприкосновенное лицо. Эти бумаги косовские силовики видели и знали, кто перед ними. Но все равно дипломата жестоко избили.

«Они его по-зверски били. Травмы лица. Они его головой о машину ударили, а потом еще прикладом автомата — по лицу», — рассказывает главный врач центральной больницы Косовска-Митровица Милан Иванович.

Проходить лечение в Косово невозможно. Эта больница вообще единственная на территории непризнанной республики, которой международные организации не выделили ни цента. Поэтому стены ветшают, а все деньги уходят на медикаменты.

Несмотря на все политические разногласия, медицина здесь одна на всех. В случае какого-то серьезного заболевания или сложной операции, все эти машины скорой помощи в любом случае поедут в Белград, потому что именно там — самые квалифицированные специалисты и самое современное оборудование.

Предъявлять обвинения своим силовикам в избиении дипломата чиновники Косово не спешат. Двое суток они рассказывали — русский нарушил некие правила, вообще был не прав и надо лишить его неприкосновенности.

«Такие провокации устраивают те, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО», — отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

За эти двое суток о Михаиле Краснощекове и вообще о проблемах сербов в Косово узнал весь мир. Чего бы ни добивались власти в Приштине, получили они совершенно неожиданный для себя эффект.

«То, что произошло вчера в Северном Косово, показывает нам, что статус-кво не является устойчивым, и Приштине, и Белграду необходимо вернуться за стол переговоров», — заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Смысл этой акции? Нет, никакая не полицейская операция. Смысл — запугать сербов и довести, чтобы они потихоньку ушли из Косово и Метохии», — уверен посол Сербии в РФ Терзич

Возможно, именно поэтому из Приштины стали доноситься предложения провести референдум по объединению с Албанией, но это лишь попытка отвлечь внимание. Впрочем, главные бенефициары балканских проблем — США, кажется, вообще ничего не заметили.

«У них (косовских албанцев — Прим. ред.) есть только одна „церковь“, в которой они молятся — это США, и все, что те говорят, они сделают против России и Сербии. Важно только, что американская миссия при ОБСЕ похвалит их за антикоррупционную акцию», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сейчас Михаил Краснощеков уже в военной медицинской академии Белграда. С ним встретился и посол России в Сербии, и президент страны. В то же время, премьер непризнанного Косово на своей странице в соцсети объявляет сотрудника ООН — персоной нон грата. Чем вызывает, похоже, сильнейшее изумление в самой ООН.

«ООН — это не государство. Персонал ООН не аккредитован в государствах, в которых он несет службу. Сотрудники попадают исключительно под ответственность генсека ООН», — написал на своей странице в социальной сети заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Сейчас Косово хоть и пытается казаться государством, но на деле — земля анархии. Огромный поток наркотрафика, бывшие полевые командиры во главе страны, похищения людей прямо на улице. Свидетелем одного из таких случаев стал российский режиссер, снимавший документальный фильм в непризнанной республике.

«Я видел, как на моих глазах похищали людей. Ну я действительно видел ситуацию, когда женщину просто два здоровенных мужика схватили, затащили в машину. Она била по приборной панели, просто пиналась там, пыталась спастись», — рассказывает режиссер Андрей Григорьев.

Власти в Приштине стараются хоть как-то следить за порядком на албанской территории. Правда, только финансово. Разница видна даже в постройках на разных берегах Ибра, разделяющего Косово-Митрице. Сербские анклавы выживают сами по себе. Их поддерживает только Белград.

Семафоры здесь практически всегда горят красным — это единственная железная дорога, которая связывает территорию Сербии и непризнанного Косово. Она начинается в городе Кралево и заканчивается в северной части Косово Митрице. Протяженность маршрута — 140 км.

Те, кто называют себя властями Косово, кажется, так и не смогли избавиться от менталитета полевого командира и почти ничего не понимают в международных делах. Впрочем, всю внешнюю политику непризнанной республики, в любом случае, формируют в Вашингтоне. И скорее всего, именно глядя на своих хозяев, Приштина столь беспечно относится к ООН и ее сотрудникам. Ведь само Косово даже провозгласило независимость от Белграда вопреки резолюции Совбеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жестокого рейда в Зубин-Потоке.