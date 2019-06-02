Три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области— видео

Хлопок газа в многоквартирном жилом доме в Муроме Владимирской области произошел утром в воскресенье, 2 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали три человека, из них — двое детей.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме по адресу: Муром, улица Кленовая, дом 1, квартира 8. Погибших нет, пострадало три человека, в том числе два ребенка, все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов дома, всего — 20 человек.

В результате хлопка начался пожар на площади 20 квадратных метров, который был ликвидирован. Ударной волной повреждено 70 квадратных метров остекления многоквартирного дома. Обрушения нет.

На месте происшествия работают 57 человек, 18 единиц техники.

Между тем, стали известны имена пострадавших:

— Енгонян Э., 1993 года рождения — диагноз — ожоги и порезы (доставлен в ЦРБ города Мурома);

— Рудайкина С., 2017 года рождения — диагноз — ушибы (доставлена в детское отделение ЦРБ города Мурома);

— Рудайкина Т., 2015 года рождения — диагноз — ушибы (доставлена в детское отделение ЦРБ города Мурома).

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