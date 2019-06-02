Три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области— видео

, 12:45 Видео 66

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме в Муроме 2 июня, пострадали три человека, в том числе — двое детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @plane gangway

Хлопок газа в многоквартирном жилом доме в Муроме Владимирской области произошел утром в воскресенье, 2 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали три человека, из них — двое детей.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме по адресу: Муром, улица Кленовая, дом 1, квартира 8. Погибших нет, пострадало три человека, в том числе два ребенка, все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов дома, всего — 20 человек.

В результате хлопка начался пожар на площади 20 квадратных метров, который был ликвидирован. Ударной волной повреждено 70 квадратных метров остекления многоквартирного дома. Обрушения нет.

На месте происшествия работают 57 человек, 18 единиц техники.

Между тем, стали известны имена пострадавших:

— Енгонян Э., 1993 года рождения — диагноз — ожоги и порезы (доставлен в ЦРБ города Мурома);

— Рудайкина С., 2017 года рождения — диагноз — ушибы (доставлена в детское отделение ЦРБ города Мурома);

— Рудайкина Т., 2015 года рождения — диагноз — ушибы (доставлена в детское отделение ЦРБ города Мурома).

Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке газа в доме в Ростовской области, после которого был введен режим ЧС.

Три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области— видео

1/3
2/3
3/3

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

Последние новости

13:44
Врачи не смогли спасти выпавшую из окна в Уфе роженицу
13:29
Невеста или жена? Владимир Кузьмин вышел в свет со своей новой возлюбленной
13:13
Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
12:58
Собчак и Виторган вместе слетали на Кипр
12:45
Три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области— видео
12:31
Видео: Грузчик упал с лестницы при погрузке багажа в самолет в «Шереметьево»
12:15
Момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео
11:58
Самопожертвование? Чувство долга? Почему обычные мальчишки и девчонки становятся героями — репортаж
11:50
«Бабушкины труселя»: Топалову не нравится его голая жена — фото
11:31
Названо минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку
11:15
Умер бывший генпрокурор Алексей Казанник
10:59
Видео: Анастасия Волочкова попыталась сесть на шпагат на ходулях
10:41
На Балканах пытаются выкопать топор войны? По следам рейда косовского спецназа
10:15
Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»
9:57
Джошуа лишился четырех чемпионских титулов после поражения в бою с Руисом
9:43
Менделееву и не снилось: в США «открыли» новый химический элемент — газ «Свободы»
9:29
Опять капризы? Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции
9:15
Российские военные доставили в сирийскую деревню продукты и лекарства
8:56
Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии
8:45
«Солнечная фея» — Гагарина «ослепила» подписчиков нежным фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама