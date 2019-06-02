Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»

, 13:13 55

Украинский сайт «не простил» российскому журналисту посещения Крыма.

Фото: Пятый канал, © РИА Новости / Евгений Одиноков

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

Как сообщает ТАСС, поводом для включения Познера в «черный» список стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» по причине посещения им Крыма.

За последнюю неделю это уже третий человек, которого отметил своим вниманием «Миротворец». 27 мая туда попал Михаил Галустян. 28 мая, украинский сайт внес в свою базу данных шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким видит будущее человечества Владимир Познер.

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