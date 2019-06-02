Врачи не смогли спасти выпавшую из окна в Уфе роженицу

Уфимские медики не смогли спасти женщину, выпавшую из окна Республиканского перинатального центра Башкортостана 28 мая. Несмотря на интенсивную терапию, пострадавшая умерла от тяжелых травм, сообщает сайт «Башинформ.рф».

По данным издания, 38-летняя пациентка на 37-й неделе беременности страдала психическим заболеванием. Она находилась в палате под присмотром сиделки, которая в какой-то момент отвлеклась — в это время и случилась трагедия. Пациентки медицинского центра сняли происходившее на видео из окон. Врачи попытались спасти ребенка, сделав пострадавшей экстренное кесарево сечение прямо на газоне, однако младенец не выжил. Через несколько дней в реанимации скончалась и мать.

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