Видео спасения из полыхающего ТЦ беременной пермячки за мгновение до родов

, 3:28 Репортаж 19

Какое-то предчувствие все же остановило девушку от опрометчивого поступка — прыгнуть из полыхающего здания с третьего этажа и все же дождаться спасительной лестницы.

Фото, видео: Пятый канал

Здоровью 37-летней Екатерины из Перми и ее новорожденной дочки ничто не угрожает, обе чувствуют себя хорошо. Женщина родила сразу после чудесного спасения из горящего торгового центра. Не прыгала с третьего этажа, как ни уговаривали. А когда спустилась по принесенной пожарной лестнице, все поняли причину нерешительности… Это уже пятый ребенок у Екатерины.

На этих кадрах пермяки самоотверженно спасают от пожара беременную Екатерину Стерлядеву. Реальные пацаны — для более мягкого приземления — даже принесли одеяла. Остаются буквально секунды, от которых зависит жизнь матери и ребенка.

— Прыгай!!! Давай, давай!!! — кричали спасители.

Как поступить? Остаться в задымленном помещении или все-таки прыгнуть вниз с высоты третьего этажа? Несмотря на подбадривающие крики, будущая мать все-таки медлит — и правильно делает.

— Лестница, лестница!!! Лестницу принесли!!! — вдруг восклицают внизу.

И вот они — кадры чудесного спасения. Медленно и осторожно — беременная женщина спускается по лестнице… Возможно, именно в эти минуты — под влиянием стресса — она чувствует первые схватки.

— Аккуратнее, спокойно, спокойно, — поддерживают все Екатерину.

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Вот, что говорят, очевидцы событий:

— Она была в жутчайшей стрессовой ситуации и кричала, что на пятом этаже находится ее муж. Переживала за себя, за ребенка и за мужа. Ситуация страшная, конечно, — вспоминает Вячеслав Варанкин.

Все семьей они прошли огонь, воду и медные трубы — наверное, впервые за 12 лет совместной жизни. Буквально через час после пожара Екатерина Стерлядева в пятый раз стала матерью в одном из роддомов Перми.

— Мы были в больнице, когда привезли Катю. То есть мы ее видели. Ей сделали кесарево. У нее все хорошо. Прогнозы? Пока хорошие, — рассказал Пятому канлу друг семьи и руководитель танцевального клуба Дмитрий Лиферов.

Варвара, Вера, Вита, Вова — новорожденную девочку, видимо, тоже назовут на букву В. Насколько уж врачи скупы на комментарии, но в этот раз –согласились, что это беспрецедентный случай.

— Роды прошли у нас успешно, женщина и ребенок в удовлетворительном состоянии, под постоянным наблюдением наших докторов, — успокаивает главный врач городской больницы Аркадий Блинов.

Офисное здание на Монастырской — настоящий муравейник. В одном помещении — турфирма, через стенку, например, — риэлтерская контора. Екатерина Стерлядева работала здесь в пиар-агентстве, ее муж Сергей — в ассоциации аргентинского танго.

Известно, что пожар начался именно в танцевальной студии. Из окон танцкласса, в панике, другая девушка все-таки прыгнула вниз…

— Девушка лежала вот на этом месте, вы видите, тут кровь, — рассказывает очевидец.

Все живы, но — по итогам этого ЧП — четверо оказались в больнице. И только многодетная мама Катя — в родильном отделении. То ли чудо, то ли женская интуиция, — все-таки большой материнский опыт — остановили ее от опрометчивых поступков.

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