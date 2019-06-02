Конституционный совет Алжира отложил на неопределенный срок проведение запланированных ранее на 4 июля выборов президента этой североафриканской страны. Выяснилось, что о желании выдвинуть свои кандидатуры на пост главы государства в этот раз заявили лишь два человека, малоизвестные в политике: одним оказался авиаинженер, а вторым — ветеринар. Однако мужчины не заручились необходимой поддержкой законодателей, органов местного самоуправления и населения.

Внутриполитический кризис начался в апреле, когда теперь уже бывший президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика после массовых протестов против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Он бессменно руководил страной с более чем 41-миллионным населением с 1999 года. Теперь ситуация осложняется противостоянием ведущих алжирских политических сил страны и оппозиции.

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Согласно Конституции Алжира, временным главой страны до 9 июля является спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он-то и издал указ о проведении президентских выборов 4 июля, но оппозиция не согласилась, устроив массовые демонстрации. Ее представители настаивают на переходном периоде с созданием учредительного совета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как алжирцы встретили известие о новой должности Бенсалаха погромами.